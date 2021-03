Svájcban is betiltják a burkát – Nem lehet arcot eltakaró ruhában járni

A Svájcban vasárnap tartott népszavazáson, a szavazók 52 százaléka voksolt a burka és a nikáb viselésének betiltására – hozta le a Telex.hu.

Foto: Pixabay.com

Érdemes megemlíteni, hogy a javaslat nem említi konkrétan a vallásos ruhadarabokat, ezért elvben az arcukat eltakaró futballhuligánokra is vonatkozik – fejti ki a Telex.hu. Az arcot eltakaró ruha tilalma azért inkább viccesen hangzik a kötelező maszkviselet idején, de a járvány sem tart örökké.

Ellenben ezt a népszavazást is az az iszlámellenes, jobboldali csoport kezdeményezte, amely 2009-ben a minaretépítést is népszavazás útján tiltatta be Svájcban. De a Svájci Néppárt (SVP) is támogatta a mostani szavazást.

Franciaország 2011-ben tiltotta meg a teljes arcfátyol viselését, ehhez később csatlakozott Hollandia, Dánia, Ausztria és Bulgária.

Forrás: Telex.hu

Címlapkép: Pixabay.com