Több ezren karneváloztak maszk és távolságtartás nélkül Marseille-ben

Több mint 6 ezer jelmezes fiatal vonult fel vasárnap a dél-franciaországi Marseille belvárosában, amelyet a koronavírus-járvány fokozódó terjedése miatt lezárás fenyeget.

A helyi prefektúra jelezte, hogy a karneválozók nem kértek előzetes engedélyt a felvonulásra, és a résztvevők többsége nem tartotta be az egészségügyi ajánlásokat (távolságtartás, maszkviselés).

"Hihetetlen! Szólt valaki, hogy van valami, amiről nem szabad lemaradni Marseille-ben" – mondta az AFP hírügynökségnek egy péknek öltözött 26 éves fiatal. "A fiataloknak elegük van a karanténból. Itt nincsenek veszélyeztetetett idősek, csak fiatalok" – tette hozzá.

A rendőrség tájékoztatása szerint a karneválozók 6500-an voltak. Miután a be nem jelent eseményen nem tartották be a védőtávolságot és nem viseltek szájmaszkot, többeket helyszíni bírsággal sújtottak, de a rendezvénybe nem avatkoztak be a rendőrök. A menet végén viszont erővel oszlatták szét az embereket.

Egy évvel ezelőtt elmaradt a marseille-i karnevál az országos szigorú lezárás miatt. Jelenleg azonban a dél-franciaországi városban nincsen korlátozás érvényben, jóllehet a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma már meghaladta a 250-et, ami a riasztási szint.

Péntek éjfélkor a leginkább fertőzött 16 francia megyékben egy hónapra újabb korlátozások léptek életbe: a lakhelyét mindenki elhagyhatja időkorlátozás nélkül, de csak meghatározott körzetben. A közeli Nizzával ellentétben Marseille-re nem vonatkoznak az új korlátozások, de az állandó maszkviselés ott is kötelező, gyülekezni pedig csak hat főig engedélyezett.

