A szomszéd országokba már elért az indiai mutáns vírus, Angliában a nyitást veszélyezteti

Ráadásul a B.1.617.1 jelű indiai mutáns akár 7-szer is ellenállóbbnak bizonyult a Pfizer és a Moderna vakcinájával szemben a WHO szakértői szerint.

COVID elleni vakicánval oltanak Indiában Mumbaiuban 2021. május 12-én – Fotó: Punit Paranjpe / AFP

Rohamosan terjed az indiai kettős mutáns vírus, amely már 49 országban van jelen a WHO legfrissebb járványügyi beszámolója szerint (44 ország mintát is küldött a szervezetnek, öt másik csak jelentést). A fertőzés lassan körbeveszi Magyarországot is: Ausztriában, Romániában, Csehországban és Szlovéniában is megjelent már a veszélyes variáns, és bizonyára csak idő kérdése, míg itthon is kimutatják. – írja a Blikk.hu.

Mivel a mutáns vírus ellenállóbb az oltásokkal szemben, és érthető módon Nagy-Britanniában igen gyorsan terjed, hiszen a két ország között szoros a kapcsolat, ezért a brit szakértők szerint ez a nyitást is veszélybe sodorhatja. Egyes városokban (például Bolton és Blackburn) már a koronavírusos esetek felét a kettős mutáns vírus okozza.

