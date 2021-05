Készül a vakcina, ami a vírusmutációk ellen is véd

Már láthatáron van a legújabb vakcina, ami, az eddigi kísérletek szerint, a koronavírus variánsai ellen is hatásos – adta hírül az Index.hu.

Az Index.hu értesülései szerint a legújabb oltásjelölt egy úgynevezett pánkoronavírus-vakcina, ami nanorészecske segítségével építi ki a védelmet. A fejlesztés jelenlegi állásáról a MedicalXpress adott hírt, amelyben Barton F. Haynes, a Duke Humán Védőoltási Intézet (DHVI) igazgatója ismerteti a kutatás eddigi eredményeit. Az InfoRádió a Nature tudományos lapra hivatkozva idézte az igazgatót:

Tavaly tavasszal kezdtük a munkát azzal a felismeréssel, hogy mint minden vírusban, a koronavírust okozó SARS-CoV-2-ben is előfordulhatnak mutációk. Az mRNS-vakcinák már fejlesztés alatt álltak, így azt kerestük, hogyan lehetne fenntartani a hatékonyságukat, ha majd a variánsok megjelennek.

Azt is hozzátette, hogy az ezzel a megközelítéssel fejlesztett oltás nemcsak a globálisan eredetileg elterjedt változattal szemen biztosít védelmet, hanem az azóta megjelent brit, brazil és dél-afrikai variánssal szemben is. Az oltás százszázalékos védelmet adott a majmoknak – a semlegesítő antitestek szintje is magasabb volt vérükben, mint az emberekben jelenleg fertőzés vagy oltás után kialakuló szint.

Forrás: Index.hu



