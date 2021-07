24 év és 500 ezer kilométer után találta meg az apa elrabolt fiát

Egy kínai férfi 24 éves keresés után találta meg fiát, akit kétéves korában ragadtak el emberrablók. Az apa az elmúlt 24 évben több mint 500 ezer kilométert járt be motoron Kína különböző tartományaiban, hogy fia nyomára bukkanjon.

Guo Gangtang családja Santung tartományban él. 1997-ben a fia kétéves volt, és egyedül játszott a ház előtt. Ezt az alkalmat használta ki egy nő, aki gyermekrablásokkal akart pénzt keresni. A nő elvitte a kisfiút a buszpályaudvarra, ahol az élettársa várta. – írja a BBC híre alapján a Telex.hu.

Forrás: Weibo

A pár felszállt a gyerekkel egy távolsági buszra, amely a szomszédos Henan tartományba ment. Amikor megérkeztek, eladták a kétéves gyereket.

Az apa 1997 óta nem adta fel a reményt, hogy egyszer megtalálja a fiát. Motorral járta be Kína húsz tartományát, hogy gyermeke nyomára bukkanjon. Ezalatt tíz motor dőlt ki alóla, Guónak több balesete volt, végtagtörést is szenvedett, és az autópályán garázdálkodó rablókkal is találkozott.

