Már éjszaka is oltanak Izraelben, miközben megtelnek a kórházak a Covid-19 betegekkel – jelentette a helyi média vasárnap.

Fotó: pixabay.com

Szombaton este 8-tól hajnali 4-ig először, még kísérleti jelleggel működni kezdett a mentőszolgálat éjjeli oltókocsija, amely Tel-Aviv központjában várta az oltatlanokat, illetve az ötvenedik életévüket már betöltötteket. Százak álltak sorba az oltásért, és a siker nyomán Naftali Bennett miniszterelnök elrendelte, hogy már vasárnaptól tíz városban lehessen oltakozni munka, vagy a szórakozóhelyek meglátogatása után, éjszaka.

- mondta a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli lapnak az első éjjeli mobil oltóállomás vezetője, Eli Bin.

Naftali Bennett hosszú facebook bejegyzésben ismertette kormánya tervét a sokkal fertőzőbb delta vírusváltozat leküzdésére. "Célunk megőrizni Izrael polgárainak egészségét és Izrael gazdasági jövőjét. Izrael polgárainak megélhetése egyben életük védelmét is jelenti" – írta Bennett.

- hangsúlyozta a miniszterelnök.

- tette hozzá, és emlékeztetett arra, hogy az előző zárlatok gazdasági költsége 200 milliárd sékel (közel 20 000 milliárd forint) volt.

A hadsereg további, több száz elsősegélynyújtásra kiképzett tartalékost fog behívni a korábban hadrendbe állított ezren túl, hogy segítse az oltási erőfeszítéseket, a fertőzöttek kontakt-kutatását, és az otthoni kezeléseket a kórházakra nehezedő terhelés csökkentése érdekében – jelentette a Kan közszolgálati rádió.

- mondta Ziv Rozman, a Wolfson kórház osztályvezető főorvosa a Jediót Ahronót című újság hírportáljának, a ynetnek szombat este.

- tette hozzá.

- mondta a lapnak a jeruzsálemi Hadassza kórház Covid-részlegét vezető Cví Friedlander professzor, aki már a második Covid-betegeket ellátó osztály megnyitására készül, mert az első betelt.

"Nincs jó ok arra, hogy valaki ne oltassa be magát, miután világszerte már több mint egymilliárd embernek beadták az oltást, és bizonyosan biztonságos. A be nem oltott betegek nagyon fiatalok, és nagyon súlyos betegségben szenvednek. Fáj az ember szíve értük, és nehezen értjük meg őket"