Katasztrófahelyzetet hirdetett Biden elnök a tornádók tépázta Kentucky államra

Több tornádó is lecsapott Kentucky államra, ahol legalább 78-an halhattak meg, de az áldozatok száma még nőhet.

Szombaton Joe Biden amerikai elnök jóváhagyta a katasztrófahelyzet kihirdetését Kentucky államban, amelyre a napokban több tornádó is lesújtott – írta meg a Telex az MTI hírére hivatkozva.

A cikk szerint legalább hetvennyolcan vesztették életüket Kentuckyban a tornádók következtében, a halálos áldozatok száma azonban 100 fölés emelkedhet.

Munkások dolgoznak a Kentucky-beli Mayfield gyertyagyárának romjainál, amelyet a lecsapó trnádó pusztított el, miközben emberek voltak az épületben.

Biden elnök Illinois, Kentucky, Mossouri és Tennessee államok kormányzóival is egyeztetett: részvétét fejezte ki az áldozatok miatt, valamint gyors szövetségi segítséget ígért. Azt is elrendelte, hogy a szövetségi hatóságok mindenben támogassák a tagállamok hatóságainak mentési munkálatait. A katasztrófahelyzet kihirdetésével Kentucky állam egy helyreállítást szolgáló pénzalaphoz is hozzáférhet a BBC információi szerint.

„Ez lehet történelmünk egyik legnagyobb tornádószerencsétlensége. Tragédia. Még most sem tudjuk pontosan, hányan vesztették életüket és milyen károk keletkeztek”

- mondta az amerikai elnök, aki azt is hangsúlyozta, hogy jelen helyzetben nem számít a politikai szimpátia, mindenkinek össze kell fognia, mert mindenki amerikai. Azt is hozzátette, hogy feleségével, Jillel imádkozni fognak az áldozatokért.

Az amerikai elnök a klímaváltozásnak a történtekben játszott szerepét firtató újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy megbízza a környezetvédelmi hivatalt (EPA) és az egyéb illetékes hatóságokat, járjanak utána a kérdésnek. Meteorológiai szakértők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, szokatlan, hogy a hidegebb hónapokban keletkezzenek ilyen időjárási jelenségek.

Biden mindemellett kijelentette, hogy foglalkozni kell a tornádóriasztások kérdésével is. A korábbi hírek szerint öt államban – Arkansasban, Illinoisban, Kentuckyban, Missouriban és Tennessee-ben – legalább 30 tornádót jelentettek.

A Kentucky délnyugati vidékén fekvő, alig több, mint tízezer lakost számláló Mayfield városka szenvedte el a legnagyobb pusztítást. A városban károkat szenvedett a tűzoltóság épülete és beomlott egy gyertyagyár teteje is, a romok alatt sokan életüket vesztették.

Az üzemben nagyjából 110-en dolgozhattak a történtek idején, mintegy negyven munkást ki tudtak menekíteni. Andy Beshear helyi kormányzó azt mondta, csoda lenne, ha még valakit élve találnának a romok alatt.

„Nagy valószínűséggel a százat is meghaladhatja a halálos áldozatok száma Kentuckyban” – tette hozzá Beshear.

Halálos áldozatokat követeltek a tornádók Arkansas államban is, ahol legalább két ember meghalt és öt megsérült, amikor az egyik tornádó megrongálta egy idősotthon tetejét Monette városkában.

Illinois déli részén, Edwardsville térségében a heves viharok következtében beroskadt az Amazon logisztikai központjának tetőszerkezete, a legfrissebb információk szerint hatan meghaltak. James Whiteford, a helyi tűzoltóság parancsnoka szerint szombat délutánig 45 embert tudtak kimenteni a romok alól, de még többen rekedhettek a törmelék alatt.

