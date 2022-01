Kötelező lehet a koronavírus elleni védőoltás a felnőtteknek februártól Ausztriában, akár 1,1 millió forintnyi bírságot is kaphat, aki nem hajlandó oltatni

Februártól koronavírus elleni oltási kötelezettséget vezetnek be Ausztriában a 18 éven felettiek számára, az erről szóló, kidolgozott törvénytervezetet most mutatta be az osztrák kormány. A kormányzati elképzeléseket Karl Nehammer kancellár, Karoline Edtstadler alkotmányügyi miniszter és Wolfgang Mückstein egészségügyi tárcavezető ismertette az osztrák kancellári hivatalban tartott sajtótájékoztatón. A törvényjavaslatot hétfőn vitatja meg a parlament egészségügyi bizottsága, majd a tervek szerint csütörtökön szavaz róla az osztrák törvényhozás.

Fotó: Pixabay cco

Minden 18 év felettinek be kell oltatnia magát, különben büntetésre számíthat, az erről szóló törvénytervezetet vasárnap mutatta be az osztrák kormány.

A döntés már novemberben megszületett, amikor a negyedik koronavírus-hullám idején 10 napra teljesen le kellett zárni Ausztriát, a kancellár akkor elnézést kért az oltottaktól, az oltatlanokat hibáztatva a szigorú intézkedések miatt.

A szabályozás február elején lép életbe annak ellenére, hogy az országos oltási jegyzékben a kivételek rögzítéséhez szükséges technikai megoldások legkorábban csak áprilisban lesznek elérhetőek.

Három lépcsőben vezetik be

- Az első fázisban február elejétől március 14-ig mindenkit írásban tájékoztatnak az oltási kötelezettségről.

- Ezután határidő megjelölésével felszólítják azokat az oltatlanokat, akik nem tartoznak a kivételek közé (például a várandós nők és azok, akik orvosi okokból nem oltathatják be magukat), hogy pótolják a mulasztásukat.

- A harmadik fázist akkor léptetik életbe, ha a járványhelyzet indokolja, ekkor már automatikusan bírságolni fogják az oltatlanokat.

A tervezett büntetés 600 és 3600 euró (azaz nagyjából 186 ezer és 1,1 millió forint) között lesz.

A törvényjavaslatot hétfőn vitatja meg a parlament egészségügyi bizottsága, majd a tervek szerint csütörtökön szavaz róla az osztrák törvényhozás.

Forrás: Telex.hu, 444.hu, MTI

Címlapkép: Pixabay cco