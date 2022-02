Éppen az ukrán fővárosban van, ahová jelenleg is úton van az orosz haderő.

Fotó: Klitschko/Facebook

A világhírű bokszoló az Al Jazeera televíziónak kétségbeesetten nyilatkozott:

Állítsátok meg az öldöklést, mert ha nem állítjuk meg, továbbterjed nemcsak Európára, hanem az egész világra.

Az egykori profi sportoló hozzátette: „Vannak, akik menekülnek Kijevből, vannak, akik fegyvert fogtak. Mi akarjuk megválasztani, hogyan élünk, nem fogadjuk el, ha valaki azt mondja, tűnj el innen” – szemlézi a videóinterjút a blikk.hu.

Klicsko hozzátette: szörnyű látni azt, hogy ilyen, mint Ukrajna lerohanása 2022-ben megtörténhet.

Klicsko a közösségi oldalán is közzétett egy hosszabb bejegyzést, amelyben a Die Zeit-ben megjelent cikkéből idéz.

Ez nem Ukrajna háborúja, hanem Putyiné. Ködösítéssel takarták el az aprólékos felkészülést, hogy a hónapok óta felépített tervet véghezvigyék. De nincs több ködösítés és hamis diplomáciai kijelentések: az orosz elnök folytatja a legtisztább bolsevik hagyományt, háborús retorikát használ, átírja a történelmet, hogy igazolja a határok újrarajzolását. Világossá tette: el akarja pusztítani az ukrán államot és polgárai függetlenségét. A szavakat rakéták és tankok követték, pusztítást és halált hoztak. A vér keveredik most a könnyekkel

– írja. Emellett arról is ír, hogy Putyin egy bukott birodalmat akar helyreállítani, melynek bukását sosem tudta elfogadni. De megjegyzi, hogy a megalomániájának kövezkezményei is vannak, hiszen veszélybe került az európai életforma, de még a demokrácia is.

Forrás: blikk.hu

Fotó: Klitschko/Facebook