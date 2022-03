Találat érte a harkivi regionális államigazgatás székhelyét – videó

Orosz támadásról készült videófelvétel.

A Nexta TV közölt Twitter-oldalán kedden reggel egy videófelvételt, amely azt a pillanatot mutatja, mikor ugyancsak kedd reggel (március elsején) egy becsapódás nyomán a harkivi regionális közigazgatás székhelye felrobban. (A felvétel alapján nem egyértelmű, hogy egy hagyományos tüzérségi lövedék, vagy egy rakéta becsapódását látjuk.)

Fotó: Google Street View 2015

A robbanás okozta füstfelhőből egy autó válik ki a felvétel végén, illetve járókelők is feltűnnek.

️ In #Kharkiv , the occupiers carry out massive air strikes on the city's infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby

Egy másik, a Nexta TV által a Twitteren közzétett felvételen egy járműből látható a pusztítás, amely Harkiv központi részét érte:

The center of #Kharkiv after the air strike. The occupants hit civilian infrastructure and passing cars. pic.twitter.com/rPaCiZr5Du