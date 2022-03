Robbanás történt Lviv mellett

A városvezetés szerint három robbanást lehetett hallani, CNN helyszíni tudósítója, John Berman is megerősítette – írja a Telex.hu.



Fotó: Twitter / REUTERS/Sodel Vladyslav

A tudósító szerint a városban egyelőre támadásnak nem látni jelét, de tőle nem messze fülfelhő gomolyog az egyik domb mögött. Az ukrán tisztviselők szerint a helyi tévétornyot akarták kilőni.

you can see the aftermath of a strike during CNN's live shot from Lviv pic.twitter.com/3g2ZSFA1zU — Aaron Rupar (@atrupar) March 26, 2022

#Ukraine Lviv right now. Russian forces carried out missile strikes pic.twitter.com/ZR3AEX57TO — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 26, 2022

BREAKING: Reports of Russian strikes in Lviv in the last few minutes. – @richardjensor pic.twitter.com/g1MGdlGION — Conflict News (@Conflicts) March 26, 2022