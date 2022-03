Az Anonymous nyilvánosságra hozta az orosz központi banktól lopott fájlokat

28 gigabájtnyi adat került nyilvánosságra az orosz központi bankról – írja a Hackread. Ezt a @Thblckrbbtworld Twitter-profil, az Anonymous egyik alcsoportja jelentette be tegnap.



Kép: Pixabay

Az Anonymous pár nappal korábban jelentette be, hogy sikeresen feltörte az oroszok legnagyobb bankját.

"We distributed these documents to various points of the internet. If the links are censored, we will share them on different links."

1)https://t.co/lJ5TVUTneG

2)https://t.co/q87rA0MVYY#Anonymous pic.twitter.com/9wwmN7n26l