Újabb tömegsír nyomaira bukkantak Mariupol mellett

Egy műhold újabb tömegsírt rögzített Mariupol közelében, a várostól 5-6 kilométerre található megszállt Vinohradne falu temetőjének közelében – írja a radiosvoboda.org.



Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Az amerikai külügyminisztérium által fenntartott lap újságírói egy műholdfelvételen azonosítottak az újabb tömegsírt. A mariupoli hatóságok azt mondják, hogy lakossági jelentéseket kaptak egy másik lehetséges tömegsírról is a faluban – írja a metropol.hu.

A műholdfelvételek alapján a feltárt árkok március végén jelenhettek meg a megszállt falu temetőjénél, amit az támaszt alá, hogy a március 17-én készült képeken még nem voltak láthatóak. Ezzel szemben a március 29-ei fotókon már azok.

A metropol azt írja, a Planet Labs legfrissebb műholdfelvételein látszódik, hogy azóta még tovább bővült a tömegsír, ugyanis a korábban 38 x 4 méteres árok mostanra már 45 méter hosszú és 25 méter széles lett.

The satellite recorded another mass grave close Mariupol, in the village of Vynohradne – @cxemu. The size of the grave is 45 by 25 meters. More: https://t.co/xw5GyeY7Cp pic.twitter.com/581jOLN8j6