Zelenszkij: a Donbasz maga a pokol

Volodimir Zelenszkij szokásos esti beszédét azzal kezdte, hogy beszámolt a 40 milliárd dolláros amerikai segélycsomagról, amit ma szavazott meg a szenátus, a németországi G7-es találkozóról, valamint az EU által belengetett 9 milliárd eurós segélycsomagról. Mindegyikért hálás, de kiemeli, hogy ezek nélkül nehéz helyzetben lennének, mert a havi államháztartási hiányuk jelenleg 5 milliárd dollár.

Szerinte nem csak Ukrajna érdeke, hogy megnyerjék a háborút, hanem a nyugati országoké is, mert Ukrajna védelme az ő védelmük is – új orosz háborúk és vészhelyzetek ellen – írja a Telex.

Csütörtökön diákokhoz és rektorokhoz is szólt egy beszédben. Úgy látja, mindenki bizakodó, de sok egyetem nem az eredeti városában működik már, a háború miatt költözniük kellett. Bejelentette, hogy az elfoglalt területekről érkező leendő hallgatók könnyített eljárással juthatnak be mostantól egyetemekre, és azoknak is próbálnak segíteni, akik szintén az oroszok által ellenőrzött területekről jönnek, de már fizetnek tandíjat.

„Az ukrán fegyveres erők folytatják a Harkiv régió felszabadítását. A Donbaszban viszont a megszállók ráerősítettek. Pokoli ott a helyzet, és ez nem túlzás”

– mondta.

