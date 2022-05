Kreml: Varsó álláspontja „az őrülettel határos", nem lehet megjósolni a következményeket

Lengyelország Oroszországgal szembeni álláspontja „fékeveszett” és „az őrülettel határos”, ezért aligha lehet megjósolni, hogy mi lesz a helyzet az orosz gáznak a Jamal-Európa gázvezetéken keresztül történő tranzitjával. Ezt Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő jelentette ki hétfőn Moszkvában.

Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

A szóvivő arra reagált, hogy Varsó felmondta az Oroszországot Európával összekötő gázvezetéken történő gáztranzitról szóló lengyel–orosz kormányközi szerződést. Ezt arra hivatkozva tette, hogy Oroszország április 27-én megszakította a lengyelországi gázszállításokat, miután Varsó nem volt hajlandó rubelben fizetni a gázért – írja az Index.

Hogy mi fog történni ezután, azt megjósolni aligha vállalkozik bárki is, mert egyszerűen lehetetlen. Most láthatjuk, hogy a lengyel hatóságok milyen fékeveszett, az őrülettel határos álláspontot képviselnek. Ezért itt aligha lehet bármit is előrejelezni