Hitelszünetet hirdetett a lengyel kormány, a magánadósok negyede egyből élt is a lehetőséggel

Az energiaszektorban is szeretne hasonlót bevezetni a lengyel kormány, de van egy bökkenő.

A Notes from Poland cikke nyomán számolt be arról a Napi.hu, hogy Lengyelországban a kormány átmeneti hiteltörlesztési moratóriumot hirdetett, amivel a lengyel magánadósok negyede azonnal élt is.

Fotó: Illusztráció/pixabaycom CCO

A cikk szerint több mint félmilliónyian vették igénybe a lehetőséget a jelzáloggal tartozó magánadósok közül már az új szabály bevezetése utáni első két napon. Ezt maga Mateusz Morawiecki miniszterelbök jelentette be, aki egyben a bankokat is figyelmeztette, hogy ne akadályozzák meg az ügyfeleiket a lehetőség igénybevételében.

A lengyel kormány "hitelszünetnek" nevezi a moratóriumot, amit azért vezettek be, mert a Lengyel Nemzeti Bank 6,50 százalékra emelte az alapkamatát, ami pedig megdobta a jelzáloghitelek törlesztőrészleteit, ezt pedig a kormány nem nézte tétlenül.

A cikkek szerint a kormány az emberek megnövekedett megélhetési költségeinek enyhítésére hivatkozva négyhavi törlesztési moratórium nyújtására kötelezte a pénzintézeteket, ami jövőre is meghosszabbítható lesz ugyanennyi idővel. Ez azt jelenti, hogy negyedévenként legfeljebb két hónapra felfüggeszthetik a törlesztőrészlet fizetését azok, akik sajátlakás-célú jelzáloghitellel rendelkeznek. Sok adós úgy döntött, hogy inkább előtörleszti a hitelét, hogy hamarabb szabaduljon tőle, sokan a megspórolt törlesztőrészleteket erre akarják használni.

Morawiecki miniszterelnök szerint 20 milliárd zloty költséget okoz a bankszerktornak ez az intézkedés két év alatt, de mivel mostanában látta, hogy milyne szép profitot értek el a bankok, úgy látja, hogy ki fogják bírni ezt a terhet. Azt is hozzátette, hogy amely bank megnehezíti a hitelszünet elérését az ügyfelei számára, az megnézheti magát.

A cikkek szerint Morawiecki a hitelszünet sikerén felbuzdulva most azt tervezi, hogy az energiaszektor esetében is hasonló módon mérséklik az emberek megélhetési terheit. A nagy rezsicsökkentési lázban mindössze annyi a gond, hogy a nagy energetikai cégek mind állami tulajdonban vannak, vagyis a kormány saját magával fizettetné meg a csökkentést.