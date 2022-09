Nem csak a protokoll és a politika, a brit sajtó is évek óta készül arra, mi történik, ha meghal a királynő. Huszonnégy óráig biztosan nem lesznek reklámok és hirdetések a legtöbb csatornán, de betervezett reklámkampányokat is várhatóan a temetést követő időszakra halasztanak – írja a Kreatív.hu.

A Guardian 2017-es cikke szerint már évek óta csiszolgatták a protokollt arról, hogyan kezelje a brit média II. Erzsébet halálát. A cikk szerint például a Sky News vagy az ITN évekre előre leszerződött azokkal a szakértőkkel, akik a haláleset után exkluzívan csak ezeknek a médiacégeknek nyilatkoznak. A rádióállomásokon külön a királyi családban történő halál esetén felvillanó fény jelzi a a szerkesztők számára, hogy az alkalomhoz illő zenére váltsanak.

A két meghatározó tévétársaság, a BBC és az ITV is előre begyakorolt terv szerint haladt a halálhír napján. A BBC már a kora délutáni, II. Erzsébet rossz egészszégügyi állapotát bejelentő közlemény után is különkiadást indított a közmédia fő csatornáján. A műsorvezető, Huw Edwards a protokollnak megfelelően fekete nyakkendőt, fekete öltönyt és fehér inget viselt. A BBC azért is ügyelt különösen ezekre a külsőségekre, mert 2002-ben a brit közmédia rengeteg kritikát kapott azért, hogy Erzsébet királyné (II. Erzsébet édesanyja) halálakor a műsorvezető, Peter Sissons nem az alkalomhoz illő nyakkendőt viselt az adásban.

A másik nagy tévétársaság, az ITV is követte a BBC példáját csütörtökön, és a médiavállalat fő csatornája késő délutántól szintén redkívüli, élő hírfolyamra váltott.

A halálhírt végül a protokollt követve a BBC One-on jelentették be. Először a Buckingham-palotánál félárbócra eresztett zászlót mutatták, majd a műsorvezető, Huw Edwards többször is elimételte a hivatalos közleményt. Ezután az összes BBC-csatorna megszakította adását és terv szerint a himnuszra váltott.

Azért így is akadt pár kellemetlen baki a sajtó munkatársai körében, néhányan idő előtt, még a hivatalos bejelentést megelőzve adták hírül II. Erzsébet halálát. Az Impact című BBC-s műsort vezető Yalda Hakim például elnézést is kért az idő előtt kirakott, akkor még nem hivatalos tweetjéért.