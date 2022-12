Legkevesebb 24 áldozatot követelt már az Egyesült Államokban tomboló téli időjárás

A legtöbb áldozatot New York állam északi részéről jelentették, ahol a hó vastagsága egyes helyeken már egy méternél is nagyobb.

Az Egyesült Államokban vasárnapra már legkevesebb 24 ember életét követelte az öt napja tartó rendkívüli téli időjárás, a legtöbb áldozatot New York állam északi részéből jelentették – olvasható az MTI hírében.

Buffalo utcái december 24-én a hóviharban

Fotó: Twitter/AccuWeather/videórészlet

Az Erie-tó keleti partján fekvő Buffalo városban és környékén egy méternél is nagyobb volt a hóréteg vastagsága vasárnap reggel, és a viharos szél számos utat járhatatlanná tett, sokan otthonukban rekedtek, az időjárási viszonyok miatt a mentőegységek is nehezen jutnak el hozzájuk. A nagyváros repülőtere hétfőig zárva tart.

A reptér zárva tart, a videóban látható, hogy milyen időjárási körülmények vannak ott mostanában:

The Buffalo Airport will remain closed until Tuesday, Dec. 27 at 11 a.m.

High winds have caused snow drifts and low visibility at the airport over the holiday weekend. Our crews are working to ensure safe travel as soon as possible.

Visit https://t.co/kYwXuaMsRD for updates. pic.twitter.com/y0pGSjRKHx