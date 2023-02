Már tizenegy halálos áldozatot követelt a Gabrielle ciklon Új-Zélandon

Egy hete csapott le a ciklon az Északi-sziget egy részén, még jelenleg is több ezer embert próbálnak elérni a hatóságok. Egyes helyeken fosztogatókat tartóztatott le a rendőrség.

A Reuters cikke szerint az Új-Zélandra február 12-én lecsapó Gabrielle ciklon halálos áldozatainak száma vasárnap 11 főre emelkedett, és több ezer ember még mindig eltűntként van nyilvántartva.

A képen a Gabrielle ciklon által Napier közelében 2023. február 16-án elmosott Puketapu híd maradványai láthatók. Új-Zélandon nemzeti szükségállapot van érvényben, miután a Gabrielle ciklon február 12-én lecsapott az ország északi partjaira.

Fotó, címlapkép: STR/AFP

A cikk szerint a ciklon egy hete csapott le az Északi-sziget legészakibb régiójára, és a keleti partvidéken is nagy pusztítást végzett.

Chris Hipkins miniszterelnök sajtótjákoztatóján a ciklont Új-Zéland legnagyobb, ebben az évszázadban bekövetkezett természeti katasztrófájának nevezte.

A miniszterelnök beszámolója szerint a lecsapó ciklon a térségben megszakította a távközlést, nincs vízellátás sem, és az utak egy része is megrongálódott. Hipkins szerint a helyreállítás nagy erőfeszítéseket fog követelni, és arra is kitért, hogy várhatóan további halálos áldozatok is lehetnek, mivel még 6431 embert keresnek, akiket eddig nem sikerült elérni (bő háromezer személy viszont már biztonságban van).

Hipkins azt is elmondta, hogy 28 ezer háztartás van áram nélkül jelenleg a természeti katasztrófa által érintett területen.

A rendőrség a New Zeeland Herald cikke szerint a katasztrófa által leginkább sújtott Hawke's Bay-ben 42 embert tartóztatott le fosztogatás és más bűncselekmények miatt, 17 személyt pedig Tairāwhiti-ben. A területre száznál több rendőrt vezényeltek.

Az új-zélandi miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a következő napokban egy Fidzsi-szigeteki csapat érkezik a szigetországba, hogy segítsenek a helyreállításban, és egy ausztrál csapat is segíti a munkálatokat – összesen 12 helyről érkezett eddig nemzetközi segítség felajánlása. Közben a helyreállítás már folyik, a helyi katasztrófavédelem a hadsereggel karöltve helikopterrel juttatja el a létfontosságú ellátmányt a ciklon pusztítása által érintett területeken élőknek.