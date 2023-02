Orbán benézte? Megszavazta az újabb oroszellenes szankciókat, a propagandistákra is büntetés vár

Elfogadták a tizedik szankciós csomagot Oroszország ellen az uniós tagállamok, így Magyarország is. Az újabb büntetőintézkedések értelmében az EU szigorítja a kettős felhasználású termékek exportjának korlátozásait.

Orbán a propaganda ellen szavazott. Forrás: ATV

Célba veszi a propagandát, álhíreket terjesztőket is – ami Orbán rezsimjének is kellemetlen lehet. Az EU soros elnökségét betöltő Svédország szerint a közösség egységesen kiáll Ukrajna mellett, és addig támogatja, ameddig szükséges – közölte az ATV Híradója.

Az Európai Unió a tizedik szankciós csomagot fogadta el Oroszország ellen. Az EU soros elnökségét betöltő Svédország szerint az uniós tagállamok az eddigi legerősebb büntetőintézkedéseket vezették be annak érdekében, hogy segítsenek Ukrajnának megnyerni a háborút.

Az Egyesült Államok, Kanada és az Egyesült Királyság is újabb szankciókat jelentett be Moszkva ellen, Washington kétmilliárd dollár értékű katonai csomagot is összeállított Ukrajna számára. "Olyan helyzetbe kell hoznunk az ukránokat, hogy tavasszal és nyáron előre tudjanak törni és akkor az erő pozíciójából tárgyalhatnak” – értékelte lépését az amerikai elnök.