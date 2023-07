Elmondta egy romániai tanár, miért sikerült a sztrájkjuk: „Fontos lenne, ha ennek tudatában lennének a tanárok is”

Három hét alatt elérték, amiért sztrájkba léptek.

Résztvevők az új pedagóguséletpálya-törvény elleni tüntetésen a Kossuth téren, a Parlament előtt 2023. június 16-án. MTI/Máthé Zoltán

Amikor először szó volt a sztrájkról, sokan azt mondták, hogy egy-két napig tart majd az egész, aztán elcsitul. Pont az ellenkezője történt

– mesélte a hvg.hu-nak egy romániai magyar tanár, Lukács János arról a három hetes pedagógus sztrájkról, amivel meghátrálásra bírták a román kormányt. Mint Lukács elmondta a lapnak, elsősorban a béremelés volt a tét: korábban elhangzott az az ígéret a kormány részéről, hogy a kezdő tanárok fizetését az országos átlagbérhez igazítják. Később a törvényjavaslatból törölték ezt a passzust.

Ahol tanítok, fel sem merült, hogy ne csatlakozna szinte mindenki a sztrájkhoz

– nyilatkozta Lukács. Szerinte Romániában nem volt olyan politikai megosztottság, mint Magyarországon, nem csak a diákok és a legtöbb szülő, de még az oktatási tárca is egyetértett abban, hogy a béremelésre szükség van. Inkább abból volt vita, hogy a béremelés mikor következzék be. De a sikerhez az összefogáson túl kellett a jó időzítés is, hiszen a tanárok munkabeszüntetésének a tanév végén van igazi tétje, amikor érettségiztetni kell.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mit gondol a magyarországi helyzetről, Lukács úgy fogalmazott: