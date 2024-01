Kényszerleszállást hajtott végre egy személyszállító repülőgép, miután kiszakadt az egyik vészkijárat

Péntek éjjel kényszerleszállást hajtott végre az Alaska Airlines egyik járata, miután egy Boeing 737-es oldalából egy nagyobb elem levált, és hatalmas lyuk tátongott az utastérben – írta meg a 24.hu.

Fotó: Pixabay

Az AS1282 számú járat az oregoni Portlandből Kaliforniába tartott volna, de fél órával a felszállás után a gép oldalából kiszakadt egy vészkijáratot záró ajtó, kényszerítve a repülőt a visszafordulásra és a leszállásra a Portlandi Nemzetközi Reptéren.

Az esettel kapcsolatban az Amerikai Nemzeti Légiközlekedés-biztonsági Hatóság (NTSB) bejelentette, hogy vizsgálják az esetet. A Boeing cég szintén nyilatkozott, elmondva, hogy

A közösségi médiában megjelentek fotók is, amelyek bemutatják a gép oldalán keletkezett jelentős károkat.

NEW IMAGE from on board Alaska Airlines 1282 after ***part of the fuselage*** blew out mid-flight. Successful emergency return to Portland after 20 minutes in the air. 10-week-old (!) Boeing 737 Max 9. NTSB investigating. pic.twitter.com/qjX8fQ1br1