Hamarosan vége lehet az orosz-ukrán háborúnak? Titkos tárgyalások folytak a harcok lezárásáról

Titkos tárgyalásokat folytatott több amerikai és brit lap szerint Ukrajna a G7-országokkal, valamint néhány semleges nagyhatalommal a háború lezárásáról még decemberben – számolt be a Portfolio.

A tárgyalást azért nem hozták nyilvánosságra, mert olyan semleges országok is részt vettek rajta, amik szoros gazdasági kapcsolatot ápolnak az oroszokkal. Ilyen például Szaúd-Arábia és India is, de meghívták még Brazíliát, Kínát és az Egyesült Arab Emírségeket is, azonban ők nem jelentek meg.

Oroszország azonban nem volt meghívva, azonban Moszkva, miután kiderült a meeting ténye közleményt adott ki, melyben valótlannak nevezte az egyeztetéseket.

A Bloomberg információi szerint a tárgyaláson főleg a nyugati és ukrán békeformulát próbálták „eladni” semleges nagyhatalmaknak: ennek része az orosz katonák kivonulása Ukrajnából, a háborús bűnösök elszámoltatása és a jóvátétel kérdése is.