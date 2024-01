Megerősítették, Putyin tényleg észak-koreai rakétákkal lőtte Ukrajnát

Harkiv városát támadták a diktatúra ballisztikus rakétáival.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Kép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszej Danyicsev

Ukrajna észak-koreai gyártmányúként azonosította azokat a rakétákat, amelyeket Oroszország a hónap elején indított keleti régiója ellen – közölte egy ukrán tisztviselő a Kyodo japán hírügynökség pénteki híre szerint. A hírt szemléző Telex azt írja, az ukrán védelmi minisztérium egyik kutatóintézete összegyűjtötte és elemezte a Harkiv városát január 2-án ért orosz támadásból származó rakétatörmeléket, és megállapította:

Egy észak-koreai KN-23-as rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát vetettek be az oroszok.

John Kirby, a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője múlt csütörtökön közölte, hogy információik szerint Észak-Korea ballisztikus rakétákat és kilövőállásokat szállított Oroszország számára, amelyeket az orosz haderő már be is vetett Ukrajna ellen. Az amerikai hírszerzés úgy tudja, Oroszország Irántól is próbál rakétákat szerezni, amiből arra következtetnek, hogy rosszul állnak az utánpótlással.