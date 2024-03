Hihetetlen, de igaz! Az orosz-ukrán háború már Szudánban van

Friss, bennfentes információk láttak napvilágot arról, hogy vált a polgárháborútól sínylődő Szudán az orosz-ukrán háború kiterjedt harcterévé.

2023 áprilisában polgárháború robbant ki Szudánban. Az ország legnagyobb milíciája, a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) fellázadt a Szudánt irányító katonai junta és annak vezetője, Abd el-Fattáh el-Burhán ellen, a konfliktus azóta is tombol az országban.

A szudáni kormány és számos nyugati hírszerzési szervezet is azzal vádolta meg Oroszországot, hogy a Wagner csoporton keresztül az RSF lázadóit segítik. Moszkva szokás szerint mindent tagad, de azt régóta tudni lehet, hogy Wagner-zsoldosok vannak jelen az országban. Nyugati hírszerzési szervezetek szerint a segítségért cserébe aranybányákat kaptak az oroszok, melyet az időközben elhunyt orosz oligarcha, Jevgenyij Prigozsin zsoldosai a mai napig őriznek, fenntartanak.

Ukrajna úgy került a képbe, hogy Abd el-Fattáh el-Burhán, az ország jelenlegi diktátora segítséget kért Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől 2023 nyarán – derítette ki mindezt bennfentesektől a Wall Street Journal. Volt egy komoly szívesség, melyet Zelenszkijnek viszonoznia kellett: el-Burhán elnök 2022 óta titokban folyamatosan küldte a fegyvereket az orosz agressziótól sínylődő Ukrajna védekező háborújához - írja a Portfolio.

Alig pár héttel azután, hogy el-Burhán és Zelenszkij felvették a kapcsolatot, megérkeztek az ukrán kommandósok Kartúmba egy charter járaton. Ukrajna majdnem 100 katonát küldött augusztus közepére Szudánba, ők a katonai hírszerzés, a HUR Timur különleges műveleti egységének tagjai voltak. Első feladatuk az volt, hogy kimenekítsék el-Burhán elnököt az ostromlott fővárosból.

Egy King (király) hívójelű ukrán katona arról beszélt a lapnak, hogy teljesen más volt a szudáni művelet, mint az orosz-ukrán háború. Az afrikai országban az ukrán katonák hatalmas erőfölényben voltak: a szudániak mindkét oldalon rosszul képzettek, demotiváltak és rosszul felszereltek voltak. A legnagyobb fenyegetés a baráti tűz veszélye volt, hiszen egyik oldal sem visel semmilyen azonosítót.

A katona arról beszélt, hogy többnyire éjjel dolgoztak, mivel rajtuk kívül szinte senkinek nem volt az országban éjjellátója. Arra is kitért, hogy az RSF teljesen felkészületlen volt az ukrán kommandósok dróntámadásaival szemben: a lázadók a szabad ég alatt felvert sátortáborokban, hálózsákokban aludtak, így eleinte egy-két drónról ledobott aknagránáttal is hatalmas veszteségeket tudtak okozni nekik.

Egy másik ukrán katona, aki rotációban érkezett novemberben Szudánba és Prada hívójelre hallgat azt mondta: ő már közvetlenül is felvette a harcot a Wagner csoport ellen. Omdurman térségében csaptak le az orosz zsoldosokra: kettőt megöltek és egyet elfogtak élve. Mellettük elmondása szerint lelőttek még majd egy tucat afrikai származású harcost is, aki Wagner felvarrót viselt. Erről egyébként videó is jelent meg.

A Wagner olyan Szudánban, mint egy franchise. Helyieket vesznek fel. Adnak nekik felvarrókat, adnak nekik fizetést és azt mondják nekik, hogy most már wagneresek. Nem az a célunk, hogy Wagner-harcosokat üldözzünk, hanem az, hogy Szudánban gyengítsük az orosz érdekeket”

– mondta Prada.

Az ukrán katonák egyébként a lojalista katonák képzésében és drónok beszerzésében is segítették a szudáni kormányt. Állításuk szerint eddig kiment Szudánból két HUR bevetési osztag is, egyetlen fő veszteség nélkül.