Botrány Debrecenben: a szurkolók berohantak a pályára és a játékosokra támadtak

A Debrecen kiesett a labdarúgó-bajnokság élvonalából, miután az OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában 1-1-es döntetlent játszott a vendég Pakssal, amely ezzel bennmaradt.

A hétszeres bajnok, hatszoros kupagyőztes DVSC 1993 óta folyamatosan az első osztály tagja volt.

OTP Bank Liga, 33. forduló: Debreceni VSC-Paksi FC 1-1 (0-1)

Debrecen, 9400 néző, v: Berke

gólszerzők: Trujic (75.), illetve Könyves (17.) sárga lap: Kundrák (25.), Kinyik (49.), Haris (69.), illetve Osváth (42.), Rácz (87.), Balogh B. (90.)

DVSC:

Kosicky – Kinyik, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi – Kusnyír (Garba, 80.), Bényei (Milunovic, 46.) – Kundrák (Haris, 67.), Tőzsér, Szécsi (Trujic, 46.) – Adeniji

Paksi FC:

Rácz – Osváth, Szélpál, Gévay, Szabó J. – Windecker, Balogh B. – Hahn (Böde, 60.), Bertus (Szakály D., 60.), Könyves (Haraszti, 79.) – Sajbán (Kulcsár, 53.)

A Debrecen mezőnyfölényével telt a találkozó első negyedórája, a Paks jól szervezett védelmével szemben azonban komolyabb helyzetet nem tudtak kialakítani a hazaiak. A vendégek aztán teljesen váratlanul vezetést szereztek, és a folytatásban magabiztosan őrizték előnyüket, kontratámadásaikkal pedig többször is zavart okoztak a Loki védelmében. A szünet után is a DVSC birtokolta többet a labdát, mezőnyfölénye azonban helyzetekben nem nyilvánult meg. A hazai esélyeket egy óriási kapushiba hozta vissza, a menteni igyekvő Rácz ugyanis nem találta el a labdát, Trujic pedig az üres kapuba gurított. A bennmaradáshoz a Debrecennek még egy gólt szereznie kellett volna. A hajrában mindent egy lapra feltéve rohamozott is a házigazda, de Ferenczi lövése – már a hosszabbításban – a felső lécről a gólvonalra pattant, így maradt a döntetlen.

A lefújás után az elkeseredett debreceni szurkolók a pályára rohantak, és számonkérték a játékosokon a gyenge teljesítményt, többüket meglökték és megpróbálták lerángatni róluk a mezt.

A volt válogatott, debreceni Tőzsér Dániel pályafutása utolsó meccsét játszotta.