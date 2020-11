Hamilton nyert Imolában, a Mercedes már most világbajnok!

Fordulatos futamon lett zsinórban hetedszer is világbajnok a Mercedes, de Hamilton is egyre közelebb a legnagyobb rekordokhoz.

Fotó: Dan Istitene – Formula 1/Formula 1 - Getty Images

14 év után látogatott vissza az F1 Imolába, amely idén beugróként szerepelt a versenynaptárban. Korábban 26 alkalommal rendeztek itt San Marinó-i Nagydíjat, most pedig az Emilia Romagna GP-n volt a sor. A versenyhétvége több szempontból is rendhagyó volt, hiszen nézőket nem engedhettek be a járványügyi helyzet és a helyi szabályozások miatt, eleve csak egy szabadedzést rendeztek kísérleti jelleggel, a Mercedes pedig ünneplésre készült.

A német márkának nagyon jó esélye nyílt arra, hogy bebiztosítsák az idei konstruktőri világbajnoki címüket. Annál is inkább, hogy az időmérőkön ebben az évben még nem lehetett legyőzni őket, és ezúttal is az övék volt az első sor a rajtrácson. Az élről Valtteri Bottas indulhatott, mellőle Lewis Hamilton, míg mögöttük a Red Bullal Max Verstappen, illetve némi meglepetésre az Alpha Taurival Pierre Gasly állhatott fel a második sorba.

A rajtnál sokat számított a szélárnyék az első hosszú egyenes miatt, Bottas maradt az élen, Hamiltont viszont Verstappen meg tudta előzni, és a negyedik helyre fellépő Daniel Ricciardo is támadta egy darabig. A legjobban az Alfa Romeóval Antonio Giovinazzi indult, a 20. helyről a 14-ig tudott feljönni mindössze néhány kanyar után.

Az első körben még emlékezetes momentum volt, mikor Sebastian Vettel Kevin Magnussennel akadt össze, aki meg is forgott az eset miatt. Szerencsétlenül járt Gasly is, aki egy technikai hiba miatt korán fel kellett adja a versenyt.

A többiek a gumikopással küzdöttek, ami nagyobb lett a vártnál, az első kiállások pedig már a 12. körnél elindultak. Az élmezőnyből először a 19. körben Verstappen érkezett, majd eggyel utána Bottas. Hamilton egészen a 31. körig várt, amivel átvette a vezetést. Izgalmas helyzet volt, mivel Bottas autójának menet közben megsérült a padló lemeze, Esteban Ocon kiesése miatt pedig egy rövid ideig Virtuális Safety Car periódus volt, amivel sok időt nyert.

Voltak azért olyanok, akik nagyon sokáig kint tudtak maradni még a boxkiállásuk előtt, Vettel, Raikkönen, Perez és Latifi is így próbált időt nyerni. Vettelnek végül a csapata rontotta el a kerékcserét, és sok időt veszített, Raikkönen viszont csak a 49. körben jött ki a 63 körös futamon. Az Alfa Romeo pilótája végül a 9. helyen zárt, míg Perez a 6. helyet tudta elcsípni a 11. pozícióból indulva.

Verstappen a 43. körben előzte meg Bottast, aki az utolsó szektorban eléggé lecsúszott az ideális ívről, de nem sokáig maradhatott ott. Az 51. körben megsérült a holland autója, egy jobb hátsó defekt miatt a sóderágyban végezte. Utóbbi miatt bejött a biztonsági autó.

Az izgalmak viszont tovább folytatódtak, a Safety Car még bent volt, amikor George Russel gumimelegítés közben csapódott a falnak, Stroll pedig elütötte a boxban egyik szerelőjét.

Az utolsó öt körben nagy változások már nem történtek, Alexander Albon kicsúszását leszámítva. Hamilton megtartotta az első helyet és 93. futamgyőzelmét szerezte, Bottas pedig bejött másodiknak, így zsinórban hetedszer is a Mercedes viszi el a konstruktőri vb címet. A dobogóra még Daniel Ricciardo állhatott fel, aki másodjára hozta össze ezt idén.

Promotions