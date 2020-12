Cseh László hazament az országos úszóbajnokságról

Az összes mai döntőjétől visszalépett Cseh László a kaposvári ob-n – tudta meg a Nemzeti Sport.



Fotó: MTI/Kovács Anikó

Plagányi Zsolt, a kétszeres világbajnok úszó edzője azt mondta, Laci le van lombozódva, sok minden összejött most neki, és nem csak az úszással kapcsolatban.

Lacinak ez az ötödik olimpiai ciklusa, a szervezete is arra »emlékszik«, hogy most pihenőidő van. Hiába győzködjük mi a testét a munkával, ha az leengedett. Pedig egyébként az edzéseken nagyon tisztességesen dolgozott. Természetesen szólt, hogy hazamegy. És nem, nem volt ellenvetésem, ugyan miért lett volna most? Majd később leülünk, és megbeszéljük, hogyan tovább