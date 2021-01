A sportolót többször is újraélesztették, mielőtt beértek vele a kórházba.

A portugál harmadosztályban szereplő Alverca focistája, Alex Apolinário múlt vasárnap esett össze az Uniao Almeirim elleni mérkőzés 27. percében. A 24 éves támadót ezt követően 10 percig ápolták a pályán, majd kétszer is újraélesztették a mentőautóban, mielőtt beértek vele a kórházba.

Footballer Alex Apolinario passes away aged 24 after suffering cardiac arrest during gamehttps://t.co/aUz9dotMkM pic.twitter.com/HZ7N2h8ppD