Kikapott az olaszoktól a magyar vízilabda-válogatott, nincs elődöntő

Az Európa-bajnok magyar válogatott 9-8-ra kikapott a világbajnok olasz csapattól a férfi vízilabda világliga debreceni európai selejtezőjének pénteki negyeddöntőjében.



Erdélyi Balázs (b) és az olasz Jacopo Alesiani a férfi vízilabda világliga európai selejtezőjében játszott Olaszország – Magyarország mérkőzésen Debrecenben 2021. január 8-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Märcz Tamás együttese szombaton az 5-8. helyért folytathatja, ellenfele Horvátország lesz.

A debreceni selejtezőben nyolc válogatott küzd egymással. A helyosztókat vasárnap rendezik. Erről a tornáról három csapat szerepelhet majd a Georgiában sorra kerülő nyári Szuperdöntőben.

Eredmények, negyeddöntő

Olaszország-Magyarország 9-8 (1-2, 2-1, 1-2, 5-3)

gólszerzők: Echenique, Di Fulvio, Figari 2-2, Dolce, Di Summa, Napolitano 1-1, illetve Manhercz 3, Angyal 2, Kovács G., Hosnyánszky, Jansik Sz. 1-1

Nagy Viktor védéseivel indult a találkozó, majd Manhercz Krisztián nyitotta meg a gólok sorát távolról. Hozzá hasonlóan Vincenzo Dolce is messziről talált be, de a negyedet így is a magyarok nyerték Kovács Gergő találatának köszönhetően.

Az olaszok egy ejtéssel egyenlítettek a második negyed elején, de Hosnyánszky Norbert akcióból válaszolt. A vendégek egy véleményes lefordulást követően egyenlítettek újra, a magyarok 15 másodperccel a félidő előtt fórból lőhettek volna gólt, de az előny kimaradt.

A harmadik negyedet újra Manhercz találata vezette fel, de nem sokkal ezután Francesco Di Fulvio két blokkoló magyar kéz között lőtt óriási gólt. A következő magyar fór előtt Märcz Tamás időt kért, majd tökéletes figurát hívott, amelyet Angyal Dániel értékesített.

A zárónegyedben az olaszok egy perc alatt három támadásból két gólt lőttek és átvették a vezetést, ráadásul még Oscar Gonzalo Echenique is meglepte Nagy Viktort. Jansik Szilárd pillanatokkal később minimalizálta a különbséget, miután a rövid sarokba húzott be egy labdát, majd Erdélyi Balázs előtt adódott nagy lehetőség, de közelről szétforgácsolta a kapufát. A túloldalon az olasz fór kimaradt – Kovács Gergő gyönyörűen védekezett –, Alessandro Campagna, a világbajnok olaszok szövetségi kapitánya pedig annyira hevesen reklamált, hogy kiállították. Jött a magyar emberelőny, ám Manhercz a kapusba lőtt, Di Fulvio pedig megúszott és egészen ötméteresig vitte a labdát, a büntetőt pedig Niccolo Figari a kapufát is használva vágta be.

Manhercz az előbbi hibáját egy világklasszis ejtéssel tette jóvá akcióból, két perccel a vége előtt visszahozva ezzel a reményeket. A túloldalon rögtön jött az olasz fór, amelyet egy időkérést követően ki is használt a rivális. Manhercz egy elveszettnek hitt labdát szerzett vissza, így Angyal gólt szerezhetett, amikor már csak egy perc volt hátra. Ezután egy jó védekezést követően 15 másodperce maradt a magyaroknak, de lövés már nem lett az akcióból.

Korábban:

Montenegró-Horvátország 15-14 (1-2, 1-1, 3-4, 5-3) – büntetőkkel

Görögország-Franciaország 12-3 (3-1, 4-2, 3-0, 2-0)

A további program:

szombat:

az 5-8. helyért:

Horvátország-Magyarország 14.45

Szerbia-Franciaország 16.30

elődöntő:

Spanyolország-Görögország 18.15

Montenegró-Olaszország 20.00