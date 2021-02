Dzsudzsák Balázst máris előléptették – ezt az új feladatot kapta

Csapatkapitány lett.



Fotó: MTI/Illyés Tibor

A DVSC pénteken jelentette be:

Mint ismert, a sokáig klubra váró Dzsudzsák Balázs az arab világból hazatérve az NB2-ben találta meg a helyét, a Debrecennél.

A DVSC weboldala azt írja, a Gyirmót ellen már a 108-szoros válogatott középpályás vezetheti ki a csapatot a pályára.

Számomra nagyon megtisztelő a feladat, de nem egy személyre kell ezt kihegyezni, szerdán, a kupában például Varga Józsi volt a csapatkapitány. Ebben a szerepkörben is a legjobb tudásom szerint szeretném támogatni a gárdát. Vissza akarunk jutni az NB I-be és a kupában is a lehető legjobb eredményt szeretnénk elérni. A Lokinál remek a hangulat az öltözőben és erős a csapategység. Úgy érzem, a válogatottban helytálltam csapatkapitányként, bízom benne, hogy a DVSC-nél is így történik majd