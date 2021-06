A mai dán-belga meccsen 10 perc után megállították a játékot – írja a 444.hu.

Fotó: Twitter

Christian Eriksen a dánok finnek elleni meccsén lett rosszul, mint később kiderült, szívrohamot kapott, és a pályán élesztették újra. A focista azóta jobban van, már be is jelentkezett a kórházból. Most pedig a csapattársai is üzentek neki, egy igazán megható gesztussal.

A 444.hu szerint a foci-Eb Dánia-Belgium mérkőzésén az előzetes terveknek megfelelően – egy belga támadás közben – a pályán lévő játékosok és a játékvezetők 10 perc után egy percre megállították a játékot, és tapsolva tisztelegtek a dánok sztárja, a 10-es mezszámú Christian Eriksen előtt.

A dán szurkolók egy nagy molinót tartottak fel egy felirattal:

Egész Dánia veled van, Christian.

A meccs végeredménye: Dánia-Belgium – (1)-(2).

Forrás: 444.hu

Fotó: Twitter