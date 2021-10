Kiszámolták! Ennyi esélye van kijutni Magyarországnak a 2022-es foci vébére

Jelenleg a magyar válogatott a csoportja negyedik helyén áll, úgy, hogy a mostani tíz ponthoz hármat szinte biztosan bevéshetünk, hiszen San Marinóval még játsszunk idehaza, a másik két meccsünk viszont az angolok és a lengyelek ellen lesz idegenben.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Reálisan nézve nincs már esélyünk odaérni a második helyre, de a futballstatisztikákkal foglalkozó Gracenote nevű cég egy százaléknyi esélyt azért adott arra, hogy ott leszünk a vébén – írta meg a 24.hu.

️ – Want to know how your team is doing in UEFA qualification for the 2022 World Cup?

All our UPDATED forecasts of the chances of finishing as group winners, reaching the play-offs and qualifying for the World Cup can be found in the attached tables.#WCQ2022 #WCQualifiers pic.twitter.com/kdmjpHfVoI