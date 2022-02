Hajnalban lesz a Super Bowl, a világ legfontosabb sporteseményei, de miért is kéne nézni?

Azt, hogy a Super Bowl valami nagy dolog, még azt is tudja, akinek amúgy arról sincsen halvány lila fogalma sem, hogy milyen sportághoz tartozik az esemény.

Magyar idő szerint hajnali fél egykor indul a Super Bowl, ami az NFL döntője. Idén a megszokotthoz képest nem február első, hanem második vasárnapján van a döntő, méghozzá azért, mert a 2021-es szezont megtoldották egy meccsel, a csapatok 16 helyett 17 mérkőzést játszottak az alapszakaszban – fejti ki a Telex.hu.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Az NFL évek óta a világ egyik legtöbb pénzt termelő sportága, önmagában emiatt is kiemelt esemény a profi amerikaifutball-bajnokság szokásos, éves döntője, a Super Bowl, amit először 1967-ben rendeztek meg. Ekkor még más volt a neve, és kicsit a formátuma is – a kor két nagy rivális ligája csak 1970-ben egyesült Amerikában, addig külön mentek az AFL és az NFL küzdelmei. Az egyesülés óta egy liga két főcsoportjának legjobbja találkozik a döntőben.

Amerika szempontjából a 22 legtöbb nézőt hozó tévés esemény közül 21 Super Bowl volt, köztük az első nyolc helyett – egyedül a legendás M*A*S*H sorozat utolsó része fért be az NFL-döntők közé. A csúcs egyébként 114,4 millió néző ezt az a Super Bowl XLIX tartja, aminek utolsó pillanatában, egy óriási védelmi játékkal nyert a New England Patriots a Seattle Seahawks ellen. Az volt az idei szezon után visszavonult, összesen hétszeres Super Bowl-győztes irányító, Tom Brady negyedik sikere.

A döntő helyszíne minden évben más NFL-csapat stadionja, a rendezésre jó előre kell pályázni, jelenleg már a 2024-es szezon (tehát a 2025-ös Super Bowl) házigazdája is megvan, akkor majd New Orleansbe mehet a két döntős. Idén viszont Los Angeles, azon belül is a világ legdrágább stadionja, a mindennel együtt több mint 5 milliárd dollárba kerül SoFi Stadium a helyszín.

Jó, de mitől érdekes ez?

Ahogy már jeleztük, messze Amerika legnépszerűbb tévéeseményéről beszélünk. A tavalyi Super Bowlt „csak” 91,6 millióan nézték, ezzel a 18. legnézettebb közvetítés volt Amerikában. A kimagasló nézőszám persze kimagasló figyelmet is jelent, rengeteg új sikerfilm vagy szupersorozat előzetesét a Super Bowl alatt mutatják be, ezeknek és a reklámoknak is az egekben van az áruk, idén 30 másodperc reklámidő 7 millió dollárba, vagyis több mint 2 milliárd forintba került.

Ezúttal olyan filmek és sorozatok előzetese várható, mint az Amazon új Gyűrűk ura-sorozata, a The Rings of Power, a DC-szuperhősfilm, a Black Adam, a Tűnj el!-lel (Get out) Oscart nyerő Jordan Peele új horrorfilmje, a Nope, Disney-fronton a Doctor Strange in the Multiverse of Madness és a Moon Knight sorozat, de lehet, hogy az Obi-Wan Kenobi sorozatról is felbukkannak az első kockák, és jöhet az újabb dínós trilógiát lezáró Jurassic World Dominion is. Ezek egy részét pár nappal a Super Bowl előtt már feltették YouTube-re, de a Super Bowllal sokkal nagyobb tömegek érhetők el.

A mérkőzés maga nem is vasárnap, hanem hétfő hajnali fél egykor kezdődik, a félidei műsorral, a drága reklámszünetekkel együtt mindenestül úgy 4 óra a meccs, és akkor még utána jön az ünneplés.

De ha már a legendás félidei show: idén a Super Bowlok történetében először rapműsor lesz, nem kisebb nevekkel, mint Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, de borítékolható, hogy meglepetésvendégeik is lesznek.

