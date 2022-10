Így is lehet csinálni.

Az MLSZ engedélyezte a hazai futballkluboknak, hogy az eredetileg más célra elnyert TAO-támogatásokat működésre, például az emelkedő rezsi kifizetésére vagy pályabérleti díjakra költsék – adta hírül a pénzcentrum.hu. A lap szerint az RTL híradójából az is kiderült, hogy ha túlságosan megterhelő egy klubnak anyagilag egy meccs megrendezése, akkor azt elhalaszthatják.

Mindeközben a tévéközvetítések miatt sok esetben kora délután, napos időben is égnek a reflektorok a stadionokban.

„Az élvonalbeli mérkőzéseket a jogtulajdonos televízió közvetíti, márpedig a minőségi televíziós közvetítéshez szükség van arra, hogy a fényeket megerősítsék, így kompenzálva a stadionok árnyékosabb és világosabb területei közti fényerőbeli eltéréseket”

– árulta el Sipos Jenő a csatornának. Az MLSZ szóvivője arról is beszélt, hogy az MLSZ több tanácsot is adott a kluboknak felé, és konkrét lépéseket is tettek a költségek csökkentésére.