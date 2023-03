A Leverkusen már a meccs előtt bántja a magyar csapatot: "A Ferencvárosnál jelenleg nem mennek jól a dolgok"

A beharangozó írást a német klub honlapján tették közzé.

"A legutóbbi hat meccsén csak egyszer győzött a legtöbbszörös magyar bajnok és kupagyőztes, ez szokatlan széria a csapattól, amely a Leverkusen elleni visszavágó főpróbáján is elbukott”

– indítja beharangozó írását a csütörtöki El-meccs kapcsán a Leverkusen honlapja.

Dibusz Dénes ferencvárosi kapus véd az Európa-liga csoportkörében, a G csoport hatodik fordulójában a Bayer Leverkusen ellen játszott mérkőzésen a Groupama Arénában 2021. december 9-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az nso.hu írta meg, hogy a német csapat honlapja a beharangozójában kitért arra is, hogy a Ferencváros vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov az OTP Bank Liga legutóbbi fordulójában a kezdőben hat poszton is változtatott a Leverkusenben látott csapathoz képest, és Adama Traoré, valamint Vécsei Bálint is csak egy félidőt játszott a Puskás Akadémia ellen.

A honlap felidézi, hogy a Ferencváros ebben a stadionban játszotta 2020-ban a Juventus (1–4) és a Barcelona (0–3) elleni BL-meccseket, a koronavírus-járvány miatti nézőtéri korlátozások mellett,