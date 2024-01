Kapás Boglárka bejelentette visszavonulását

Az olimpiai bronzérmes, valamint világ- és Európa bajnok úszónő egy sejtelmes bejegyzésben tudatta a nagyvilággal, decemberre tervezi a visszavonulását.

Kapás Boglárka több fotót is megosztott az Instagram-oldalán a januárjából, ezek között szerepel egy sejtelmes kép is az idei menetrendjéről. Az is jól látszik, hogy decembernél az olvasható, hogy

A fotót a 24.hu szórta ki és a lap felidézte, hogy az úszónő korábban már beszélt arról, hogy a pályafutását az idei párizsi olimpiával szeretné lezárni. Ezt megerősíti az is, hogy a naptárjába beírta, "olimpia Párizs (utolsó), azonban a posztjából kiderült az is, hogy lehet mégis inkább hazai közönség előtt búcsúzna decemberben, ugyanis ekkor tartják a rövidpályás világbajnokságot Budapesten.

A párizsi olimpiára pályafutásom lezárásaként tekintek, utána maximum egy évig még levezető jelleggel úsznék, de már nem olyan színvonalon, mint most

- fogalmazott Boglárka még tavaly novemberben.