Megemelte a kormány az olimpiai érmekért járó jutalmat – Soha ekkora összeget nem kaptak még a sportolóink

A kormány hivatalosan bejelentette az olimpiai és paralimpiai eredményekért járó pénzjutalmak emelését, mutatjuk, mennyivel kapnak többet az érmet szerző sportolóink.

Fotó: 123rf.com

A magyar kormány bejelentette, hogy a párizsi olimpiai és paralimpiai játékokon érmet szerző sportolók 10 százalékkal magasabb pénzjutalmat kapnak, mint a tokiói olimpia résztvevői. A pénteken kiadott kormányrendelet alapján az olimpiai aranyéremért 55 millió forint, az ezüstéremért 39,27 millió forint, míg a bronzéremért 31,35 millió forint jár. A paralimpiai győztesek 27,5 millió forintot, az ezüstérmesek 19,635 milliót, a bronzérmesek pedig 15,675 millió forintot vihetnek haza, mindezek nettó értékek.

A Liner információi szerint Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár már tavaly decemberben jelezte a változásokat, amelyek most hivatalossá váltak. Az emelés nem csak az olimpiai és paralimpiai dobogósokra terjed ki, hanem a IV-VIII. helyezettekre is, valamint több más nemzetközi verseny érmeseire, beleértve az IWGA Világjátékokat, sakkolimpiákat, siketolimpiát és a Speciális Olimpia Világjátékát. Az olimpiai versenyszámokban világbajnoki és Európa-bajnoki dobogós helyezést elérők is több pénzjutalomra számíthatnak.

A párizsi olimpia hamarosan kezdetét veszi, és a fontosabb eseményekről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.