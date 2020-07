Három és fél éve szakított az alkalmi italozással, és bár magas termetű, látni, hogy tíz kiló lement róla.

Őszinte interjúban beszélt Till Attila arról, hogy mi kellett neki ahhoz, hogy lemondjon az alkalmi italozásairól. Néhány nappal ezelőtt a Tankcsapda bejelentette, hogy új klipet forgatnak, a helyszín pedig Debrecen lesz. A meglepetések sora itt még nem ért véget, hiszen a klip rendezőjének Till Attilát kérték fel.

A Blikknek interjút adott a műsorvezető, ahol több érdekességet is megtudhattunk magánéletéről.

Olyan típusok vagyunk a feleségemmel, akiknek szükségük van egy másik emberre, egy szó szerinti hozzátartozóra. Így akarunk élni, mert így minden jobb. Azt hiszem nem olyan egyszerű engem elviselni, mert családi körben is eléggé jelen vannak az én különféle ügyeim, és szinte állandóan csinálnom kell valamit: műsort, filmet, forgatókönyvet vagy interjút. Most épp a Tankcsapdával forgatok videoklipet

– mesélte Tilla.

Santa Monica 2007, LA? Vagy Torino 2011? (Otthon vagyok, csak különböző hangulatokat vadászok :) ez melyik ország lehetne még? Közzétette: Till Attila hivatalos oldala – 2020. május 9., szombat

„Túlittam magam és ahogy az a negyven pluszosoknál lenni szokott, rádöbbentem, jó volna később meghalni. Ideig-óráig az alkohol a legjobb pszichiáter, és sokáig magam is kegyes nagylelkűséggel viszonyultam hozzá, miközben egy brutális drog.

Kamaszkorom óta nagyivó voltam, amolyan buliszivacs, aki négy sör után nem tud leállni. Olyan is volt, hogy két napig piáltam. Ilyenkor kifordultam önmagamból és sokat veszekedtem. Nem volt jó. Már a családi életemet mérgezte, a feleségem nagyon unta. Majka vagy a Thuróczy Szabi sokat tudna mesélni erről az oldalamról, bár ők biztos megengedőbbek, mert sokat röhögtek rajtam”

– mondta el.

„Nem is tudom, hány éves korom óta bagózom, de már sz.rul vagyok tőle. Jó ideje csak elektromos cigit szívok, de azt is le akarom tenni. Átkozottul nehéz, mert kávéfüggő is vagyok és arról nem vagyok hajlandó lemondani”.

