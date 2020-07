A járvány miatt sokáig bizonytalan volt, hogy egyáltalán tudnak-e lakodalmat tartani Stohl Andrásék.

A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.

A Story magazin legfrissebb számából tudni, hogy Stohl András és szerelme, Vica összeházasodtak.

Mesebeli esküvőn vette feleségül Stohl András a szerelmét, Vicát. A ceremónia előtt egy hónappal még bizonytalan volt,... Közzétette: Story – 2020. július 8., szerda

A lagzira eredetileg 120 embert terveztek meghívni, de a járványhelyzet megfelezte a násznépet; így kb. ötvenen ünnepeltek.

A ceremónián mások mellett Bodrogi Gyula is részt vett, és azt is tudni, hogy a páros saját építkezéséről szerzett ceremóniamestert, miután kiderült, hogy az illető ilyesmivel is foglalkozik.

Címlapkép: Facebook/Story

(hvg.hu)