Nyílt levélben közölték a balatonakarattyaiak, megelégelték, hogy Ördög Nóra és Nánási Pál kisboltja rendkívül nagy forgalmat generál környékükön.

Június elején startolt el Ördög Nóra és férje, Nánási Pál családi vállalkozása, a balatonakarattyai kisbolt, ami a Nekem a Balaton nevet kapta. Mostanra azonban úgy tűnik, a helyiek között vannak olyanok, akik nemigen szívlelik a dolgot: egy nyílt levélből kiderült, zavarja a balatoni város lakóközösségét a hatalmas embertömeg, a zaj és a rengeteg autó, amely a házaik előtt parkol. Úgy vélik, a környéken túlságosan nagy a forgalom Nánásiék üzlete miatt – bukkant rá a Ripost.

Nem értjük, hogy üdülőövezetben miért kellene elviselnünk ekkora forgalmat. Tavaly a környéken óránként ha két autó ment át, sokat mondunk. Soha nem volt gond a parkolással, a zajjal. Legtöbbünk gyerekkora óta itt nyaral, generációk nőttek fel itt békésen, az utcán biciklizve, tollasozva. A gyerekek egyedül mentek a kisboltba kalácsért, tejért vagy épp szúnyogriasztóért, ha kellett. Most ott tartunk, hogy a gyerekek egyedül az üveggyűjtőig sem tudnak elmenni, mert percenként autók száguldoznak 30 helyett 60-nal, vagy épp sehova sem nézve parkolnak ki-be az autók. Többször a szerencsén múlt, hogy egy autó nem ütött el egy biciklist vagy minket (...) Nem azért tartjuk rendben a házunk előtti részt, hogy utána az önök vendégei tönkretegyék az autóikkal. Nem azért van itt házunk, hogy vadidegenek nézegessenek be a kertbe hétvégén. Nem a mi dolgunk a parkolók biztosítása, és ez a környék nem is erre van kitalálva. (...) A családoknak élhetetlen lett a környék” – olvasható a levélben, amelyet megelőzően Nánásiék már jelezték, a helyi önkormányzattal a megoldáson dolgoznak, s igyekeznek a környéken parkolóhelyeket kialakítani.