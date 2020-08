Zsüliett óriási átalakuláson esett át, szinte alig lehet ráismerni.

Fásy Zsüliett Instagram oldalán osztott meg egy új fotót magáról, ahol egy gyönyörű ruhában pózol – szúrta ki a Blikk. A fotóról az árulkodik, remekül érzi magát átalakulása után.

Zsüliett korábban a Blikknek elárulta, hogyan sikerült elérnie ezt a bámulatos fogyást. A 22 éves lány elmondta,

Hozzátette:

Ma már ott tartok, hogy nem is kívánom azokat a dolgokat, amelyekből korábban többet is ettem, de főleg ittam. A cukros üdítők és energiaitalok rabja voltam. Ma már inkább vizet iszom, halat, natúr húsokat, gyümölcsöket és zöldségeket eszem, közben persze ügyelek, hogy minden vitamint megkapjon a szervezetem. Ünnepnapokon egy korty alkohol vagy egy kis édesség is belefér. A szilveszteri pezsgő nem esett jól, de az az egy szem szaloncukor, amit karácsonykor megengedtem magamnak, hát, az nagyon fincsi volt