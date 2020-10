A Mamma Mia szőke sztárja teljes titokban tartotta a nyilvánosság előtt, hogy nemrég megszületett második gyermeke is. Várandóssága közben így nem mutatta meg, de most utólag édes fotókat posztolt terheshasáról Amanda Seyfried.

Nyilván segítette őt a karantén is, de akkor is ügyesen titkolta terheshasát a nyilvánosság előtt 9 hónapon át a Mamma Mia sztárja, Amanda Seyfried. A 34 éves színésznő csak pár napja, kisfia születése után árulta el a gólyahírt – számolt be a Nuus.

Mivel a terhesség is titok volt, így nyilván fotók sem kerültek ki Seyfried közösségi oldalaira gömbölyödő pocakjáról. Most azonban úgy tűnik, ezt kezdi bepótolni a sztár, és több képet is megosztott terhes pocakjáról.

Az egyik fotón kislányával van, aki épp nagyon édes módon megsimogatja édesanyja hasát. Egy másik képen pedig férjével látható a boldog kismama.

Forrás: Nuus

Címlapkép: Instagram