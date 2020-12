Gundel-Takács a Szájer-ügyről: ez az ember hülyének néz minket

A Telexnek adott interjút Gundel Takács Gábor, amelyben közéleti és politikai témák is felmerültek.

A műsorvezető a Szájer-botránnyal kapcsolatban kemény cikket írt, erről úgy vélekedik, ez "nem arról szólt, hogy ez az ember kicsoda és mit csinált, hanem hogy mindennek fejében még hülyének is néz minket. "

Mert azt meri mondani, hogy ez egy botlás volt. Bocsánat, ez nem botlás, hanem bukás volt. És én, mint magyar állampolgár, a civil társadalom egy tagja jelezni szerettem volna, hogy ne tessék engem hülyének nézni

- mondta Gundel Takács Gábor.

Egyébként saját, a Szemléleken megjelent cikkét nem érzi keménynek, inkább azt vallja, "valószínűleg csak nem szoktunk hozzá, hogy valaki feltegye a kezét, és azt mondja, hogy szerintem hülyének tetszenek nézni minket".

Gundel elmondása szerint nem tud egyik politikai oldalra sem állni, innen is, onnan is csipeget olyan dolgokat, amelyekkel egyet tud érteni. Éppen ezért nevezték már Soros-bérencnek és Orbánistának is.

A köztévénél eleinte próbálta magát függetleníteni, de volt egy pont, ahol azt érezte, már nincs tovább.

„Amikor a köztévénél kezdtek kumulálódni a dolgok, azt gondoltam, hogy a televíziós az én vagyok, meg a kollégáim, és nem azok, akik éppen most ülnek a negyedik emeleten. Mert azokat nagyon sokszor és nagyon gyakran leváltják, én viszont évtizedek óta ugyanott vagyok. Mindig azt gondoltam, hogy nem nekem kéne innen elmenni, hanem azoknak, akik tönkreteszik a köztévét. Csak hát jött egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy ezt nem tudom tovább csinálni, mert olyan helyzetbe hoztak, ami számomra vállalhatatlan volt, és tönkretette volna a hitelességemet”

- fogalmazott Gundel.

(Telex)