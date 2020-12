A rapper az Instagramon mutatta meg mostani párját, akivel egy szenvedélyes csókot vált a fotón, ami Balatonfüreden készült – szúrta ki a Blikk.

A kommentszekció valósággal felrobbant a kép alatt, és rengetegen gratuláltak Curtisnek.

Széki Attila és Barnai Judit válogatott kosárlabdázó több mint 6 hónapja alkotnak egy pár. A 26 éves kosaras korábban a Blikknek elmondta,

A nyáron ismerkedtünk meg Balatonlellén, ahol egy közös barátunk mutatott be minket egymásnak. Azért nem beszéltünk erről eddig, mert a magánéletünk – úgy vélem – csak ránk tartozik, és azt meg kívánjuk tartani saját magunknak ezek után is, úgyhogy most a Blikken keresztül megkérem a sajtó képviselőit, ne keressenek ezzel kapcsolatban engem, mert többet nem szeretnék erről beszélni. Azóta is sokat vagyunk együtt, de mivel engem a klubom és a kosárlabda Győrhöz köt, ami napi szintű edzéseket és elfoglaltságot jelent, ezért inkább Curtis jön le hozzám rendszeresen.