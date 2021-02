Összegyűltek a munkatársak a Klubrádió óbudai stúdiójában, együtt várják az éjfélt, amikor a csatorna analóg sugárzása megszűnik az eddig ismert módon, a Budapest FM 92,9 MHz-es frekvencián. A szerintük jogszerűtlen bírósági döntést maguknak kell végrehajtaniuk, szó szerint lekapcsolják saját adásukat.

A sajátos szilveszterre hajazó utolsó vasárnapon a műsorvezetők és a hallgatók a műsorokban nosztalgiázva búcsúztatták az ismerős csatornájukat – számolt be a HVG.

Fenn marad éjfélig, és elsírja magát, mikor elhallgat az adás

– mint egy fordított szilveszterre, így készül a Klubrádió elnémulásának vasárnap éjféli pillanatára a 76 éves Jutka néni.

Régóta „a világ összes nagy eseményét” ezen a csatornán keresztül élte meg, így ha ez nem lesz, „itt maradok a szobában, mint egy virág” – mondta az élő adásban vasárnap délután.

A stúdióban együtt várják az éjfélt

A rádió Bokor utcai stúdiójában ma óriási élet volt: sorra jöttek be az itt dolgozó rádiósok, szerkesztők, más munkatársak, sőt, korábban itt dolgozó kollégák is beugrottak – számolt be a HVG.

Éjfélkor nekik maguknak kell végrehajtani az ítéletet, amivel nem értenek egyet, a gyakorlatban ugyanis nem megszűnik a sugárzás, hanem egyszerre két helyen is nekik maguknak kell szó szerint lekapcsolniuk az adásukat

- tudta meg a lap Stock Richárdtól, a Klubrádió vezérigazgatójától.

Ez pont olyan, mintha az akasztásra ítéltnek kellene felkötnie saját magát

- jegyezte meg a lapnak Bálint Judit, a közéleti szerkesztőség vezetője. Pataki Gábor főszerkesztő mindezt ahhoz hasonlította,

mint ha egy betegnek kellene kikapcsolnia az életét biztosító gépeket.

Forrás: HVG