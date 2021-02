Nagyon durva üzeneteket kapott Tóth Andi – videó

Mit gondol arról az énekesnő, ha szexi képet posztol magáról, arról egyből írnak másnap vagy még aznap az újságok, ha azonban egy új dalt harangoz be akkor az senkit sem érdekel? Többek között ezekre a kérdésekre válaszolt most Tóth Andi a Liluland legújabb epizódjában – írja a Blikk.

Tóth Andi Liluland legújabb epizódjának volt a vendégE, ahol számos kérdést érintve többek között a munkásságáról is mesélt. Az énekesnő elmondta, hogy a karantén nem befolyásolta különösebben a munkáját, hiszen évek óta nincs fellépése.

Nekem eddig se volt fellépésem. 17-18 éves voltam, amikor megszakadt a kapcsolatom az akkori menedzsmenttel, aztán jött a mélypont és nem szerveztek nekem semmit, sőt, volt, aki direkt keresztbe tett nekem és azt mondta, hogy a Tóth Andi nem vállal fellépést. Volt néhány fellépésen, de öt nyaranta, és jóval áron alul is mentem el

Andi a műsorban továbbá arról is beszélt, hogy amikor belecsöppent a zenei világba, akkor még csupán 15 éves volt. Hiába volt elképesztően tehetséges, hiába nyerte meg az X-Faktort már akkor rengeteg bántást kapott, amit egyébként a mai napig nem teljesen ért.

Kissé félve, de elárulta, hogy nem egyszer le "büdös román cigány kurv*zták". Ezen Lilu teljesen elképedt, nem akarta elhinni, hogy egy 15 éves lánynak valaki ilyet mondott.

Andi elmondása szerint azonban ezekből akkor még nem sokat fogott fel, ráadásul akkor volt együtt az első szerelmével is, így talán könnyebben vészelte át ezt az időszakot, ám a szakítás egyedül azt érezte, hogy

basz*i én tök egyedül vagyok

Mint mondja, ott volt egy nagyon durva mélypontja, pszichológushoz is járt akkoriban, mindennél pedig a most is fiatal énekesnő csupán 17 éves volt.

Az énekesnő az epizódban mindezek mellett arról is mesélt, miért tévednek azok, akik szerint neki arany élete van, és arról is, hogy miért nem engedné, hogy a lánya énekesnő legyen.

