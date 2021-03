Egyre jobban gömbölyödik Sáfrány Emese terhespocakja – fotó

Villantott egy pocakot a szép tavaszias vasárnap tiszteletére.

A Blikk cikke szerint az Instagramján (és a Facebookon) is megmutatta az egyre inkább gömbölyödő terhespocakját Sáfrány Emese légtornász, celeb, volt felnőttfilmes.

Kiváncsi vagyok, hogy szerintetek mi a legizgalmasabb része a babavárásnak!?

- tette fel a kérdést a posztban a követőinek.

Fotó, címlapkép: YouTube/TV2

A cikk szerint Sáfrány Emese és párja, Hornyák Ádám egy hónapja jelentették be, hogy babát várnak, azóta pedig a koronavíruson is átestek – szerencsére a baba és a mama is jól vannak.

Forrás: Blikk