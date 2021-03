Gáspár Bea bezárja Győzikét, ha rohama van

Gáspár Győző évek óta tisztában van vele, hogy beláthatatlan következményei vannak gyógyszerfüggőségének. Testvére szerint a bátyja néha meg sem ismeri – tudta meg a Bors.



Zsolti kiteregette Győző ügyes-bajos dolgait. Kendőzetlenül mesélt például bátyja régóta tartó és egyre fokozódó gyógyszerfüggőségéről is. Szerinte minden baj forrása Győzi gyógyszerfüggősége.

Szedi ezeket a bogyókat, amiből kicsit vissza kéne vennie, egyből jobb lenne a látása is. Neki a gyógyszerek a haverjai. Vagy harmincat beszed naponta, azt hiszi, hogy Tic Tac, ha nem szedi be, akkor elvonási tünetei vannak.

Testvére szerint a túlzott gyógyszerfogyasztás „mellékhatásai” olyankor egészen szélsőségesek.

Olyankor be kell őt zárni. Bea be is zárja, mert amikor rohamai vannak, mu­száj… Van úgy, hogy nem ismer meg embereket, múltkor például sem engem, sem apánkat nem ismerte fel, csak úgy elment mellettünk

- mesélte Hajdú Péternek.

Gáspár Győző gyógyszerfüggősége régóta nem titok, ő maga már évekkel ezelőtt is beszélt róla, sőt korábban elvonón is járt.

Mivel a mentális tüneteken kívül testi panaszaim is vannak, ezért egy több napos kivizsgálásra írt ki

- nyilatkozta még 2008-ban.

Ekkor vallotta be azt is, hogy naponta eljátszik az öngyilkosság gondolatával, annak ellenére is, hogy zsákszámra szedi az antidepresszánsokat.

