Gáspár Zsolt halálra gázolt egy helybéli idős embert – Elnöki kegyelemben részesült

Több mint huszonöt év után megtörte a csendet Gáspár Zsolt, aki még 1995 szeptemberében okozott halálos balesetet, amikor az autójával elgázolt egy helybéli idős embert – írja a Blikk.

Zsolti máig nem tudta feldolgozni a tragédiát, amely akkora port kavart, hogy a megyei hírlap is címlapon hozta a halálos baleset hírét.



Fotó: LifeTV

Talán még sosem beszéltem erről... Volt egy nagy balesetem, elütöttem egy bácsit, aki meghalt sajnos. Én voltam a hibás, el is ítéltek érte

– formálta nehézkesen, megtörten a szavakat Gáspár Zsolti a műsor felvételén.

Megmondom őszintén, egy kicsit gyorsan mentem az autóval, aztán jött az öreg a biciklivel, és vagy elkanyarodott, vagy nem is tudom, mi történt, volt egy kis filmszakadás, és pont elkaptam a Béla bácsit. Ismertem őt, a nagyapám barátja volt, együtt dolgoztak. Ott halt meg a kezeimben, ez nagy tragédia, a mai napig kísért

- vallotta be arról a pillanatról, amelyet legszívesebben kitörölne az életéből.

A tévést a bíróság egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte, ám a kilencvenes évek végén a család kegyelmi kérvényt nyújtott be, amelyet az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád meg is adott így nem kellett börtönbe vonulnia.

Beadtunk egy papírt, hogy akkor született meg a kislányom, az addigi tevékenységemet is leírtuk, ahogy azt is, hogy fiatal vagyok, eddig rosszat nem tettem, nem ittam, nem drogoztam. Akkor is, amikor a baleset történt, teljesen józan voltam